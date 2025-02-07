Erzincan'da Aranan 18 Kişi Yakalandı: 13 Firari Hükümlü Tutuklandı

Erzincan’da Suçlulara Göz Açtırılmadı

Erzincan'da, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 13 firari hükümlü ile toplamda 18 kişiyi yakaladı. Yapılan bu operasyon, halkın güvenliği ve asayişin sağlanması adına büyük önem taşıyor.

Denetim ve Kontroller Sonrası Yakalamalar

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, aralarındaki firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Farklı noktalarda gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, kesinleşmiş hapis cezası olan 13 firari hükümlü ile birlikte, çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli de ele geçirildi.

Yakalanan firari hükümlüler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından hemen cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler için gerekli adli işlemler için adliyeye sevk edildi.