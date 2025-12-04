Erzincan'da Asayişte İyileşme: Kasım 2025 Raporu

Erzincan'da Kasım 2025 Asayiş ve Güvenlik Verileri Açıklandı

Erzincan Valiliği, Kasım ayına ilişkin asayiş ve güvenlik verilerini paylaştı. Kent genelinde kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda belirgin düşüş yaşanırken, terör, uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı ve siber suçlarla mücadelede etkili operasyonlar gerçekleştirildi.

Genel Değerlendirme

Vali Hamza Aydoğdu tarafından açıklanan raporda, emniyet ve jandarma birimlerinin il genelinde huzur ve güveni sağlamak için yürüttüğü çalışmaların somut sonuçlar verdiği vurgulandı.

Terörle Mücadele

2025 yılı Kasım ayında terör örgütlerine yönelik 1 operasyon düzenlendi; 1 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Asayiş Suçlarındaki Düşüş

Kişilere karşı suçlar: 2024 Kasım’da 187 olan olay sayısı, 2025 Kasım’da %23 azalarak 144 oldu. Her iki dönemde de aydınlatma oranı %100 olarak kaydedildi.

Mal varlığına karşı suçlar: 2024 Kasım’da 32 olan olay sayısı, 2025 Kasım’da %43 azalarak 18 olarak gerçekleşti. Bu olayların 15’i aydınlatıldı, 3 olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Aranan Şahıslar ve Ruhsatsız Silahlar

Kasım ayında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 kişi yakalandı. Ayrıca ifade için aranan 180 kişi hakkında işlem yapıldı.

Operasyonlarda toplam 23 ruhsatsız silah ele geçirildi: 8 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 1 uzun namlulu tüfek, 10 av tüfeği. Bu kapsamda 124 kişi hakkında işlem yapıldı.

Uyuşturucu Operasyonları

Uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik 8 operasyon düzenlendi, 16 kişi gözaltına alındı. Kullanıcılık kapsamında 27 olayda 34 kişi yakalandı. Toplam 361,92 gram uyuşturucu madde ve 51 sentetik ecza ele geçirildi.

Siber Suç Denetimleri

Siber devriye faaliyetlerinde toplam 59 hesap/şahıs hakkında işlem yapıldı.

Trafik Denetimleri

2025 Kasım ayında trafik kazalarında can kaybı yaşanmadı. Denetlenen araç sayısı 55.883 oldu, 5.398 araca işlem uygulandı. 338 ticari taksi ve 266 okul servisi denetlenirken 19 araca işlem yapıldı.

Düzensiz Göçle Mücadele

Kentte geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 106 olarak açıklandı. 10 operasyon düzenlendi; 1 organizatör tutuklandı, 10 araca el konuldu. Mobil Göç Noktası’nda 3.816 kişinin kimliği kontrol edildi; 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Dikkat Çekilen Hususlar

Kask kullanımı: 2025 yılı içinde 29.431 denetim yapılmış, kasksız yakalanan 2.600 sürücüye ceza uygulanmıştır.

Kış lastiği: 15 Kasım 2025 - 15 Nisan 2026 tarihleri arasında ticari araçlar için zorunludur.

Dolandırıcılık uyarısı: Kamu görevlisi adıyla bağış isteyen kişilere itibar edilmemesi ve bu tür durumların 112 hattına bildirilmesi istendi.

Vali Aydoğdu'nun Değerlendirmesi

Vali Aydoğdu, kentte huzur ve güvenin korunması için tüm kurumların özveriyle çalıştığını belirterek, emniyet ve jandarma teşkilatına teşekkür etti. Açıklamada "Erzincan huzurlu ve güvenli bir şehir" ifadesine dikkat çekildi.

