Erzincan’da Baba ve Oğul Silahla Öldü: Cenazeleri Toprağa Verildi

Erzincan’da baba ve oğul silahla vurularak hayatını kaybetti

Olayın Detayları

Erzincan’da bir ikamette silahla vurulmuş halde bulunan 34 yaşındaki Yasin Karakoç ile babası Reşit Karakoç için düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı.

Olay, önceki akşam saatlerinde Fatih Mahallesi 716. Sokaktaki bir evde meydana geldi. Evden gelen ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Savcının izniyle eve giren ekipler, Yasin Karakoç’un cansız bedenini yatak odasında, babası Reşit Karakoç’u ise avluda buldu. İlk incelemede her iki kişinin de tabanca ile vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Soruşturma ve İlk Değerlendirme

Olay yeri ekiplerinin ilk değerlendirmesinde, Reşit Karakoç’un önce oğlunu vurup ardından intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi. Kesin sonucun, yürütülen soruşturma ve otopsi raporlarıyla netleşeceği kaydedildi. Polis ekiplerinin geniş çaplı inceleme ve araştırması devam ediyor.

Cenaze Töreni

Hayatını kaybeden Yasin ve Reşit Karakoç için Terzibaba Camii’nde cenaze namazı kılındı. Aile fertleri ve yakınlarının gözyaşları arasında dualarla gerçekleşen törenin ardından Karakoç ailesi Terzibaba Mezarlığı’nda toprağa verildi.

