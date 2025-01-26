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Erzincan'da Bariyerlere Çarpan Otomobilde 3 Kişi Yaralandı

Erzincan'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralıların durumu stabilize.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 12:21
Erzincan'da Bariyerlere Çarpan Otomobilde 3 Kişi Yaralandı

Erzincan'daki Kaza: 3 Yaralı

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. S.G.'nin kullandığı 25 LD 269 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu'nda yer alan Refahiye ilçesi Yeniköy mevkisinde bariyerlere çarptı.

Kaza Anı ve Müdahale

Kaza ihbarının yapılmasının ardından, olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü S.G. ile otomobilde bulunan M.T.G. ve G.G., ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların Durumu

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili detaylı inceleme sürüyor.

Erzincan'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Erzincan'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Erzincan'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Erzincan'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

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