Erzincan'da Bayram Trafik Denetimleri Artırıldı

Erzincan'da Trafik Denetimleri Sıkılaştırıldı

Erzincan ilinde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla polis ekipleri trafik denetimlerine hız verdi. Erzincan Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi yoğun bir mesai gerçekleştiriyor.

Bölge Trafik Denetim Noktalarında Bilgilendirme

Uluslararası Erzincan-Sivas ve Erzincan-Erzurum D-100 kara yollarında, bayram süresince emniyet müdürlüğüne bağlı personelin görevde olacağı belirtildi. Erzincan-Sivas kara yolundaki kontrol noktasında, vatandaşlara şeker ikram eden ekiplerin, emniyet kemeri ve hız kuralları konusunda uyarılarda bulunduğu görüldü.

“Yaşam Tüneli” ile Eğitim ve Bilgilendirme

Ekipler, uygulama sırasında sürücü ve yolculara “Yaşam Tüneli” çadırında trafik kurallarını anlatan görüntüler izlettiriyor. Bu eğitim amaçlı girişim, sürücülerin trafik güvenliği konusunda daha bilinçli hale gelmelerini hedefliyor.

Başkomiser Kurt’tan Açıklama

Trafik denetiminde görevli Başkomiser Köksal Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatilinin başlamasıyla denetimlerin artırıldığını ifade etti. Kurt, "Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bilgilendirme yapıyoruz. Bayram dolayısıyla sorumluluk sahamızda trafik yoğunluğumuz artmış durumda. Kontrol noktalarındaki ikramlarımızla vatandaşları yaşam tüneli ve broşürlerle bilgilendiriyoruz. Tüm kadromuzla devletimizin sağlamış olduğu imkanlarla sahadayız. Amacımız vatandaşlarımızı cezalandırmak değil, sağ salim gidecekleri noktaya ulaşmalarına yardımcı olmak. Yolumuzun sonu bayram olsun inşallah," şeklinde konuştu.

Erzincan'da polis ekipleri, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla sıklaştırılan trafik denetimlerini sürdürdü.

Erzincan'da polis ekipleri, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla sıklaştırılan trafik denetimlerini sürdürdü.