Erzincan'da Ceza İnfaz Kurumları El Emeği Sergisi Açıldı

Erzincan'da ceza infaz kurumlarında üretilen el emeği ürünlerin sergisi AVM'de açıldı; 22-23 Kasım 2025 tarihlerinde ziyaretçilere açık olacak.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 09:51
Açılış Töreni

Erzincan ceza infaz kurumlarında üretilen el emeği ürünlerin yer aldığı sergi, AVM'de gerçekleştirilen törenle açıldı. Vali Hamza Aydoğdu ve il protokolünün katıldığı açılışa, Erzincan AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Değerli, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Yavuz Özcan ve İdare Mahkemesi Başkanı İlker Dolgun ile diğer yetkililer katıldı.

Sergi ve Tarih

AVM'de ziyarete açılan sergide, hükümlü ve tutuklular tarafından çeşitli atölyelerde üretilen el sanatları, tekstil ürünleri ve dekoratif çalışmalar yer aldı. Sergi, 22-23 Kasım 2025 tarihlerinde vatandaşların beğenisine sunulacak.

Vali'nin Değerlendirmesi

Sergiyi gezerek bilgi alan Vali Hamza Aydoğdu, Cezaevi Savcısı Muhammed Tunahan Işık'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Aydoğdu, emeği geçen personele teşekkür ederek üretim faaliyetlerinin hükümlü ve tutukluların topluma yeniden kazandırılmasında büyük önem taşıdığını vurguladı.

