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Erzincan'da çöken altın madenine dair ilk açıklamalar geliyor

İliç ilçesinde altın madeni olan geniş bir bölgede toprak kayması oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi gönderildi. Ekipler, bölgede çalışma başlattı. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, toprak altında insanların kalmış olabileceğini, kaç kişinin toprak altında olduğunun ise henüz netleşmediğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 13.02.2024 17:33
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 17:33
Erzincan'da çöken altın madenine dair ilk açıklamalar geliyor

İliç ilçesinde altın madeni olan geniş bir bölgede toprak kayması oldu. Çöpler köyündeki altın madeni sahasında büyük bir alanda toprak kayması yaşandığı bildirilince olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi gönderildi.

Toprak altında insanların kalmış olabileceği düşünülerek ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına girişti.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA: 9 İLDEN EKİPLER ERZİNCANA YÖNLENDİRİLDİ

AFAD, Erzincan'ın İliç ilçesinde bir maden ocağında toprak kayması olduğunu ve göçük altında vatandaşlarımızın bulunduğunu duyurdu. "Bugün saat 14.00 sıralarında Erzincan ilimiz İliç ilçesinde bir maden ocağında toprak kayması meydana gelmiş olup göçük altında vatandaşlarımız olduğu bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli il AFAD müdürlüklerimizden personel sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

ERZİNCAN VALİSİ AYDOĞDU'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, toprak altında işçilerin kaldığını ancak kesin bir sayı olmadığını belirtti. Vali Aydoğdu, “Dışarıda yığınlanan toprağın kayması sonucu, göçük altında kalan çalışanlarımızın ihbarını aldık. Çevre il ve ilçelerden ekiplerle hepberaber İliç’teyiz. Göçük altında arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu sonuçlanınca kamuoyunu bilgilendireceğiz.” diye konuştu.

ERZİNCAN'DA GÖCÜK MEYDANA GELEN MADEN ŞİRKETİNDEN İLK AÇIKLAMA

Anagold şirketinin altın madeninde bugün toprak kayması meydana geldi. Olayda göçük altında kalanların olduğu belirtiliyor. Şirket, çalışanlarının ve yüklenicilerinin sağlık ve güvenliğini önemsediğini ve olayın soruşturulması için elinden geleni yapacağına dair açıklama yapıldı.

Anagold şirketinin yaptığı açıklamada altın madeninde meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili “Yaşadığımız bu zorlu süreçte en önemli önceliğimizin, çalışanlarımız ve yüklenicilerimizin sağlık ve güvenliği olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.” diyen açıklamada, “Anagold acil durum müdahale ekipleri ve AFAD birimlerine yapılan acil bilgilendirmeden hemen sonra, olayın meydana geldiği bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, tüm müdahaleler için hızlıca aksiyona geçildi.” denildi. 

Açıklamada, “Yaşanan bu elim olayın etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm adımları atmaya devam ederken, olayın ivedilikle açığa kavuşturulması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.” ifadeleri yer aldı.

SİYANUR SIZINTISI GÜNDEME GELMİŞTİ

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Madeni'nde toprak kayması meydana geldi. Göçük altında kalan işçilerin olduğu belirtilirken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çöpler Madeni, Türkiye'nin ikinci büyük altın madeni olarak biliniyor.

Şirketin web sitesinde maden hakkında şu bilgiler yer alıyor: "Çöpler Madeni, Doğu Anadolu bölgesinde, Erzincan ilinde, İstanbul’un yaklaşık 1100 kilometre güneydoğusunda ve başkent Ankara’nın 550 kilometre doğusunda yer almaktadır. Çöpler Madeni inşaat çalışmalarına 2009 yılında başlanmış, 2010 yılının Aralık ayından itibaren de Çöpler’de altın üretimine geçilmiştir."



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