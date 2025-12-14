Erzincan'da Elektrik Kaçağı Şemsiyeyi Yaktı: Vatandaşlar Söndürdü

Erzincan'da Şemsiyeli Sokak'ta Yangın: Vatandaşlar Müdahalesiyle Söndürüldü
Olay ve müdahale
Erzincan İnönü Mahallesi'ndeki Şemsiyeli Sokakta, kütüphane önünde bulunan şemsiyede elektrik kaçağı nedeniyle yangın çıktı.
Yangın, çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayın ardından itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilerek tedbir aldı ve alanda güvenlik kontrolleri gerçekleştirdi.
Yangında herhangi bir kayıp yaşanmazken, kısa süreli panik oluştu.
ELEKTRİK KAÇAĞI ŞEMSİYEYİ YAKTI