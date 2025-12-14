DOLAR
Erzincan'da Elektrik Kaçağı Şemsiyeyi Yaktı: Vatandaşlar Söndürdü

Erzincan İnönü Mahallesi Şemsiyeli Sokak'ta elektrik kaçağı nedeniyle çıkan yangın, vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü; itfaiye önlem aldı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 09:27
Erzincan'da Elektrik Kaçağı Şemsiyeyi Yaktı: Vatandaşlar Söndürdü

Erzincan'da Şemsiyeli Sokak'ta Yangın: Vatandaşlar Müdahalesiyle Söndürüldü

Olay ve müdahale

Erzincan İnönü Mahallesi'ndeki Şemsiyeli Sokakta, kütüphane önünde bulunan şemsiyede elektrik kaçağı nedeniyle yangın çıktı.

Yangın, çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayın ardından itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilerek tedbir aldı ve alanda güvenlik kontrolleri gerçekleştirdi.

Yangında herhangi bir kayıp yaşanmazken, kısa süreli panik oluştu.

ELEKTRİK KAÇAĞI ŞEMSİYEYİ YAKTI

ELEKTRİK KAÇAĞI ŞEMSİYEYİ YAKTI

