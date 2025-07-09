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Erzincan'da Feci Kaza: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 9 Yaralı

Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki kazada 1 çocuk yaşamını yitirirken, 9 kişi yaralandı. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 15:22
Erzincan'da Feci Kaza: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 9 Yaralı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, 1 çocuk hayatını kaybetti, 4'ü çocuk olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Kaza, Kemal D.'nin (62) kullandığı 48 KD 107 plakalı panelvan ile Önder K.'nın (44) kullandığı 24 BA 487 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucu gerçekleşti. Kaza, Erzincan-Sivas kara yolu Köroğlu mevkisinde gerçekleşti.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın etkisiyle hafif ticari araçtaki Emre Kazan (12) olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer yaralılar arasında sürücüler ve bazı çocuklar da bulunuyor.

Yaralananlar arasında S.D. (60), A.Y. (39), M.D.Y. (7), S.Y. (4), B.Y. (10), B.K. (36) ve M.K. (10) bulunuyor. Yaralılar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ambulanslarla kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan M.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, hafif ticari araç ile panelvanın çarpışması sonucu 1 çocuk öldü...

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, hafif ticari araç ile panelvanın çarpışması sonucu 1 çocuk öldü, 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, hafif ticari araç ile panelvanın çarpışması sonucu 1 çocuk öldü...

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, hafif ticari araç ile panelvanın çarpışması sonucu 1 çocuk öldü, 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

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