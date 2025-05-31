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Erzincan'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Erzincan'da vatandaşlar ve üniversite öğrencileri, Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 00:12
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 00:12
Erzincan'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Erzincan'da Filistin İçin Yürüyüş Düzenlendi

Erzincan'da, Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte, vatandaşlar ve üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Akşam namazı sonrası Cami-i Kebir önünde bir araya gelen katılımcılar, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları ile birlikte döviz ve pankartlar taşıdı.

Kızılay Meydanı’na Yürüyüş

Yürüyüş sırasında İsrail aleyhine sloganlar atarak ve tekbirler getirerek, Kızılay Meydanı’na kadar ilerlediler. Etkinlikte Mehteran gösterisi ve Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Rıdvan Kaya'nın Açıklamaları

Grup adına konuşan Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, Gazze'de 20 aydır devam eden soykırım konusunda duyarlı insanların sessiz kalmadığını ifade etti. Kaya, "Bu vahşeti, soykırımı sürekli olarak gündeme getirmek zorundayız. Bütün Gazze moloz yığınına çevrildi, 50 binden fazla kardeşimiz kadın, çocuk demeden katledildi ama Hamas hala ayakta ve savaşıyor." dedi.

Yürüyüş, grup üyelerinin dağılmasıyla sona erdi.

Erzincan’da vatandaşlar ile üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını...

Erzincan’da vatandaşlar ile üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla yürüyüş yaptı.

Erzincan’da vatandaşlar ile üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını...

Erzincan’da vatandaşlar ile üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla yürüyüş yaptı.

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