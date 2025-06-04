Erzincan'da Güvenlik Toplantısı: 12 Gözaltı ve Bayram Tedbirleri

Erzincan'da "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" Yapıldı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kentte düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda FETÖ ve diğer terör olayları hakkında önemli bilgiler paylaştı. Toplantıda, mart, nisan ve mayıs aylarında toplamda 12 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Asayiş Olayları ve Suç Oranı

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Bu dönemde meydana gelen 607 asayiş olayı, geçen yılın aynı dönemindeki 612 olaya benzer bir seyre sahipken, 2025 yılında oto hırsızlığı, kapkaç, yankesicilik ve motosiklet hırsızlığı gibi suçların gerçekleşmediği vurgulandı.

Tedbirler ve Uygulamalar

Ayrıca Aydoğdu, bu üç ay içinde meydana gelen asayiş olaylarının %100’ünün aydınlatıldığını belirtti. Kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 243 firari hükümlünün yakalandığını ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında 92 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

Kurban Bayramı'na yönelik alınan tedbirler hakkında da bilgi veren Vali Aydoğdu, "Vatandaşlarımızın bayram tatilini huzur içerisinde geçirebilmeleri adına asayiş ve trafik tedbirleri kapsamında 151 ekibimizin 1293 personeli ve 7 dron ekibi görev yapacaktır." dedi.

Bayram Süresince Alınacak Önlemler

İl Sağlık Müdürlüğü tatil süresince 1324 personel ile 24 saat görev alacak. Tarım İl Müdürlüğü gıda denetimlerine devam ederken, İl Müftülüğü ise üç kesimhane ile vatandaşlara rehberlik edecek. Ayrıca, 112 Acil Çağrı Merkezi tatil boyunca 20 personelle hizmet verecek.

Aydoğdu, Ticaret İl Müdürlüğü’nün 10 kişilik ekibiyle denetim yapacağını da belirterek, afet durumlarına karşı itfaiye ekiplerinin hazır bekleyeceğini ifade etti. Uzun yola çıkacak olan vatandaşlara dikkatli olmaları ve yorgun araç kullanmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık ve İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba da katıldı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu (ortada) başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi. Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık (solda) ile İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba (sağda) da katıldı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu (ortada) başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi. Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık (solda) ile İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba (sağda) da katıldı.