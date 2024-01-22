Erzincan'da Irak asıllı bir şahsın mide ve bağırsağında uyuşturucu kapsülü bulundu
Erzincan'da uyuşturucu kuryeliği yapan İran uyruklu bir şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelinin midesi ve bağırsağından çıkarılan uyuşturucu ve sentetik ilaç kapsülleri, toplam 977,60 gram ağırlığında çıktı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentte uyuşturucu kuryelerine operasyon düzenledi. Bu operasyonda ekipler, Akyazı Uygulama Noktası'nda "yutma yöntemiyle" uyuşturucu getirdiği tespit edilen İran uyruklu A.H'yi aracıyla birlikte yakaladı. Midesi ve bağırsağındaki uyuşturucu kapsülleriyle suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.
A.H'nin midesi ve bağırsağındaki yabancı cisimler tomografi ile görüntülendi. Doktorlar, A.H'nin midesinden 977,60 gram uyuşturucu ve 25 sentetik ilaç kapsülü aldı. A.H, emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye gönderildi. Hakim, A.H'yi tutuklama kararı verdi.