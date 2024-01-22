Haberler

Gündem

Erzincan'da Irak asıllı bir şahsın mide ve bağırsağında uyuşturucu kapsülü bulundu

Erzincan'da Irak asıllı bir şahsın mide ve bağırsağında uyuşturucu kapsülü bulundu Erzincan'da uyuşturucu kuryeliği yapan İran uyruklu bir şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelinin midesi ve bağırsağından çıkarılan uyuşturucu ve sentetik ilaç kapsülleri, toplam 977,60 gram ağırlığında çıktı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.