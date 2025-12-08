DOLAR
42,54 0%
EURO
49,61 0%
ALTIN
5.750,06 0%
BITCOIN
3.897.050,52 0%

Erzincan’da Karda Mahsur Kalan 4 Kişi, 3 Saatlik Çalışmayla Kurtarıldı

Erzincan Çayırlı Esence Yedigöller mevkiinde offroad yapan 4 kişi, yoğun kar ve tipide mahsur kaldı; ekipler 3 saatte kurtararak yolu ulaşıma açtı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 10:09
Erzincan’da Karda Mahsur Kalan 4 Kişi, 3 Saatlik Çalışmayla Kurtarıldı

Erzincan’da Karda Mahsur Kalan 4 Kişi, 3 Saatlik Çalışmayla Kurtarıldı

Çayırlı Esence Yedigöller mevkiinde ekiplerin zorlu müdahalesi

Erzincan’da yoğun kar yağışı sonucu kapanan dağ yolunda 4 vatandaş, yolların kapanmasıyla mahsur kaldı. Olay, Çayırlı ilçesi Esence Yedigöller mevkiinde offroad yapan kişilerin, kar ve tipinin etkisiyle ilerleyememesi üzerine meydana geldi.

Mahsur kalan ve araçları karla kaplanan vatandaşların yardım çağrısı üzerine bölgeye jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. İş makineleriyle yapılan çalışmada, yer yer 30 santimetreyi bulan kar yığınları temizlendi.

Ekiplerin titiz ve sabırlı çalışması sonucunda, yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından yol ulaşıma açıldı ve mahsur kalan kişilere ulaşıldı. Soğuk hava, sis, tipi ve yoğun yağışa rağmen kurtarma çalışmasını takip eden vatandaşlar, kendilerine hızla ulaşan ekipleri teşekkür etti.

Yetkililer, benzer durumlarda bölgede seyir eden vatandaşların dikkatli olmaları ve hava koşullarını göz önünde bulundurmaları uyarısında bulundu.

KARDA MAHSUR KALAN 4 VATANDAŞ, JANDARMA VE İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

KARDA MAHSUR KALAN 4 VATANDAŞ, JANDARMA VE İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

KARDA MAHSUR KALAN 4 VATANDAŞ, JANDARMA VE İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahta Gazetecilerinden AA Muhabirlerine Polis Saldırısına Sert Tepki
2
Burdur'da alkollü sürücü 2 araca çarpıp kaçtı — 2.26 promil ile yakalandı
3
Serdivan'da Uyuşturucu Operasyonu: Ev Sahibi Tutuklandı
4
Siirt'te Zabıta 270 İş Yerini Denetledi: 10 İş Yerine 14 bin 60 lira Ceza
5
Talas’ta Zabıta'dan Market, Kafe ve Restoranlara Sıkı Denetim
6
Zeki Müren Bursa'da 94. Doğum Günü Anma Gecesi
7
Kartlı Kilitlerde Yangın Standardı: Süre 31 Aralık 2025'e Uzadı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi