Erzincan’da Karda Mahsur Kalan 4 Kişi, 3 Saatlik Çalışmayla Kurtarıldı

Çayırlı Esence Yedigöller mevkiinde ekiplerin zorlu müdahalesi

Erzincan’da yoğun kar yağışı sonucu kapanan dağ yolunda 4 vatandaş, yolların kapanmasıyla mahsur kaldı. Olay, Çayırlı ilçesi Esence Yedigöller mevkiinde offroad yapan kişilerin, kar ve tipinin etkisiyle ilerleyememesi üzerine meydana geldi.

Mahsur kalan ve araçları karla kaplanan vatandaşların yardım çağrısı üzerine bölgeye jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. İş makineleriyle yapılan çalışmada, yer yer 30 santimetreyi bulan kar yığınları temizlendi.

Ekiplerin titiz ve sabırlı çalışması sonucunda, yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından yol ulaşıma açıldı ve mahsur kalan kişilere ulaşıldı. Soğuk hava, sis, tipi ve yoğun yağışa rağmen kurtarma çalışmasını takip eden vatandaşlar, kendilerine hızla ulaşan ekipleri teşekkür etti.

Yetkililer, benzer durumlarda bölgede seyir eden vatandaşların dikkatli olmaları ve hava koşullarını göz önünde bulundurmaları uyarısında bulundu.

KARDA MAHSUR KALAN 4 VATANDAŞ, JANDARMA VE İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI