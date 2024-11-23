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Erzincan'da Kedi Yavruları Seyir Halindeki Otomobilin Altından Kurtarıldı

Erzincan'da otomobilin altına kaçan kedi yavruları, sürücü ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 14:37
Erzincan'da Kedi Yavruları Seyir Halindeki Otomobilin Altından Kurtarıldı

Erzincan'da Trafik Anında Kedi Yavrularına Yardım Eli

Erzincan'da, Halit Paşa Caddesi üzerinde seyir halindeki bir otomobilin altında kalan kedi yavruları, zamanında yapılan müdahaleler sayesinde kurtarıldı. Yolda durduğu esnada iki kedi yavrusunun aracın altına girdiğini fark eden sürücü, hemen aracını durdurarak yardım etmek için harekete geçti.

Çevredekilerin Desteği ile Kurtarıldı

Sürücünün çabalarına çevredeki vatandaşlar da katıldı. Ortaya çıkan bu dayanışma, kısa süreliğine trafiği aksatsa da kedilerin güvenli bir alana taşınması ile yollar yeniden açıldı.

Kedilerin kurtarılma anı, bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Otomobil sürücüsü ve çevredekilerin gösterdiği özveri, hayvanseverler tarafından takdirle karşılandı. Bu olay, canlıların güvenliğine duyulan önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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