Erzincan'da Meslek Liseliler Yaşlılar İçin İyilik Projesi Gerçekleştiriyor

Erzincan'da Meslek Liselilerin İyilik Mesaisi

Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Ben Her Yerde Varım" projesi kapsamında, yaşlılar ve ihtiyaç sahibi aileler için evlerinde bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yaparak hayatlarını kolaylaştırıyor.

Gönüllü Ekiple Proje Uygulaması

Dört ana bölümden oluşan, metal, elektrik ve mobilya alanlarından eğitim gören gönüllü öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde, evlerde gerekli tadilatları gerçekleştirmekte. Okul atölyelerinde hazırladıkları malzemeleri, ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürerek montaj işlemlerini gerçekleştiren ekip, güvenli yaşam alanları oluşturuyor.

Örnek Uygulamalar

Öğrenciler, evlerdeki elektrik tesisatlarını yenileyip eskiyen mobilyaları onarıyor, ayrıca güvenlik açısından gerekli metal korkulukları monte ediyor. Son olarak, Karağaç Mahallesi'nde yaşayan 77 yaşındaki Güzel Dağotu'nun evine giderek, özellikle elektrik tesisatını yenileyip, hazırladıkları dolaplar ve merdiven korkuluklarını monte ettiler.

Toplumsal Dayanışma ve İyilik

Okul Müdürü Gökmen Güler, yaşlılar ve ihtiyaç sahibi aileler için gerçekleştirdikleri projelerin sonunda toplumsal aidiyet ve dayanışmayı artırmayı hedeflediklerini belirtiyor. "İyilik bulaşıcıdır" diyen Güler, bu değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine değindi.

Yaşlıların İhtiyaçlarına Destek

Güzel Dağotu, yapılan çalışmalardan memnun kalarak, "Evimde elektrikleri tamir ettiler. Merdivenlerden çıkarken zorluk çekiyordum, korkuluk yaptılar, onu tutarak inip çıkabiliyorum. Çok güzel oldu. Geldikleri için Allah bin kere razı olsun," şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Anlamlı Yardım

Mobilya İç Mekan Tasarımı Bölümü öğrencisi Refik Yağlı, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için atölyelerde yaptıkları ürünlerin montajını gerçekleştirerek yardım ettiklerini belirtirken, Metal Teknolojisi Alanı öğrencisi Eren Yıldız da, yaşlıların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi. Elektrik ve Elektronik Teknolojileri Bölümü öğrencisi Bedirhan Satılmış ise projeye dahil olarak evdeki bozuk anahtar, priz ve lambaları değiştirdiklerini anlattı.

Erzincan'da meslek lisesi öğrencileri, yaşlılar ile ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinde bakım, onarım ve yenileme çalışması yaparak onların hayatlarını kolaylaştırıp dualarını alıyor. Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde metal, elektrik ve mobilya bölümlerinde okuyan gönüllü öğrencilerden oluşan ekip, okul atölyelerinde hazırladıkları malzemeleri ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürerek montaj işlemlerini yerinde yapıyor.

Erzincan'da meslek lisesi öğrencileri, yaşlılar ile ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinde bakım, onarım ve yenileme çalışması yaparak onların hayatlarını kolaylaştırıp dualarını alıyor. Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde metal, elektrik ve mobilya bölümlerinde okuyan gönüllü öğrencilerden oluşan ekip, okul atölyelerinde hazırladıkları malzemeleri ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürerek montaj işlemlerini yerinde yapıyor.