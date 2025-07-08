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Erzincan'da Muharrem Ayı İçin Aşure İkramı

Erzincan'da muharrem ayı dolayısıyla cemevinde deneyimli aşçılar yaklaşık 7 bin kişilik aşure pişirip dağıttı.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 15:23
Erzincan'da Muharrem Ayı İçin Aşure İkramı

Erzincan'da Aşure İkramı Heyecanı

Erzincan'da muharrem ayı dolayısıyla, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Cumhuriyet Mahallesi Cemevi'nde aşure ikram edildi.

Etkinlikte, kazanda pişirilen yaklaşık 7 bin kişilik aşure, cemevi ziyaretçilerine dağıtıldı.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Şube Başkanı Sadık Düzgün, yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı vererek, "İnşallah aşurelerimiz, lokmalarımız ülkemizin barışına katkı sunar," dedi. Düzgün ayrıca, "Birlik olursak hepimiz mutlu oluruz. Aşurelerimizi Sivas'ta ve Başbağlar'da yakılan canlarımız için de verdik. Bir de ordumuzda şehitlerimiz var. Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Hepimizi başı sağ olsun. Bugünlerimiz birlik ve beraberlik günümüz. Bu beraberliği hep sağlamamız lazım," ifadelerini kullandı.

Düzgün, aşure dağıtımının akşam 5'e kadar süreceğini de sözlerine ekledi.

Katılımcılar

Programa, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Erzincan'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi. Hacı Bektaş Veli Anadolu...

Erzincan'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şubesince Cumhuriyet Mahallesi Cemevi'nde düzenlenen etkinlikte, kazanlarda aşçılar tarafından pişirilen yaklaşık 7 bin kişilik aşure vatandaşlara dağıtıldı.

Erzincan'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi. Hacı Bektaş Veli Anadolu...

Erzincan'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şubesince Cumhuriyet Mahallesi Cemevi'nde düzenlenen etkinlikte, kazanlarda aşçılar tarafından pişirilen yaklaşık 7 bin kişilik aşure vatandaşlara dağıtıldı.

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