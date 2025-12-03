Erzincan'da OED ve İlk Müdahale Eğitimi - Acil Sağlık Hizmetleri Haftası

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda AVM'de OED tanıtımı ve ani kalp durmasında ilk müdahale eğitimi verdi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 20:38
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 20:38
Etkinlik ve Bilgilendirme Çalışması

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında bir bilgilendirme ve tanıtım standı kurarak AVM ziyaretçileriyle buluştu.

Standı ziyaret eden vatandaşlara, 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeli tarafından Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazının tanıtımı yapıldı ve ani kalp durması durumunda uygulanabilecek ilk müdahaleler hakkında ayrıntılı bilgiler verildi.

Etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Bakanlık tarafından yürütülen acil müdahale kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti. Dr. Tekin, yerli üretim OED cihazlarının toplu alanlarda erişilebilir hâle gelmesinin acil sağlık zincirini güçlendireceğini vurguladı.

