Erzincan'da Otomobil Alev Aldı: 2 Kişi Son Anda Kurtuldu

Erzincan'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Erzincan'ın Başbağlar Mahallesinde akşam saatlerinde seyir halindeyken bir otomobilin motor kısmından alev çıktığı bildirildi. Olay, Hacı Ali Akın Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kurtarma anı ve müdahale

İddiaya göre, U.B. yönetimindeki 24 plakalı otomobil ilerlerken motor bölümünden alev aldı. Yangını fark eden sürücü ve yanındaki yolcu, aracı hemen durdurarak son anda dışarı çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. Olay üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Hasar

Yangında araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yaralanma olduğu yönünde bilgi paylaşılmadı.

