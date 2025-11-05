Erzincan'da Otomobil Alev Aldı: 2 Kişi Son Anda Kurtuldu

Erzincan Başbağlar Mahallesi'nde seyir halindeki 24 plakalı otomobil motorundan alev aldı. Sürücü U.B. ve yolcu son anda kurtuldu; araç tamamen yandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 07:59
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 07:59
Erzincan'da Otomobil Alev Aldı: 2 Kişi Son Anda Kurtuldu

Erzincan'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Erzincan'ın Başbağlar Mahallesinde akşam saatlerinde seyir halindeyken bir otomobilin motor kısmından alev çıktığı bildirildi. Olay, Hacı Ali Akın Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kurtarma anı ve müdahale

İddiaya göre, U.B. yönetimindeki 24 plakalı otomobil ilerlerken motor bölümünden alev aldı. Yangını fark eden sürücü ve yanındaki yolcu, aracı hemen durdurarak son anda dışarı çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. Olay üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Hasar

Yangında araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yaralanma olduğu yönünde bilgi paylaşılmadı.

ERZİNCAN’DA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI. 2 KİŞİ SON ANDA KURTULDU, ARAÇ TAMAMEN...

ERZİNCAN’DA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI. 2 KİŞİ SON ANDA KURTULDU, ARAÇ TAMAMEN YANDI

ERZİNCAN’DA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI. 2 KİŞİ SON ANDA KURTULDU, ARAÇ TAMAMEN...

İLGİLİ HABERLER

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Otomobil Alev Aldı: 2 Kişi Son Anda Kurtuldu
2
Erzincan'da Yeni Asfalt Çöktü: Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Yaralandı
3
Erzincan'da yıkım paniği: Çay ocağının duvarı yıkıldı
4
Manisa'da Uyuşturucu Operasyonları: 541 Şüpheli, 57 Tutuklama
5
Erzincan Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'ndan Kuran Kursları Ziyareti
6
Manisa'da Abartı Egzoz Denetimi: 309 Sürücüye Ceza, 50 Araç Trafikten Men
7
Manisa'da Jandarma'dan 'Yaya Önceliği' Denetimi: 34 Okul Eş Zamanlı Uygulama

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?