Erzincan'da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı

Erzincan-Çağlayan kara yolunda otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı; yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 00:12
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 00:23
Kaza detayları ve müdahale

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Arda D. yönetimindeki 06 GA 2798 plakalı otomobil, Erzincan-Çağlayan kara yolu Çağlayan Kavşağı'nda karşı şeritte bulunan Selim F. idaresindeki 24 UA 062 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Selim F. ile Burak D. ve Abdulkerim T., ambulansla Erzincan Binali Yılıdırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

