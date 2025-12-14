DOLAR
Erzincan'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Sürücü Yaralandı

Erzincan 13 Şubat Caddesi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı; ilk müdahale yapıldı, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 08:48
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 08:48
Kaza Yerinden İlk Bilgiler

Erzincan 13 Şubat Caddesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, 16 AYR 944 plakalı otomobil ile 58 AEG 537 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Tedavi ve Soruşturma

Yaralı sürücü, daha sonra ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı.

