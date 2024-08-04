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Erzincan'da Otomobil Kazasında 8 Kişi Yaralandı

Erzincan'da meydana gelen otomobil kazasında 8 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 21:17
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 21:21
Erzincan'da Otomobil Kazasında 8 Kişi Yaralandı

Erzincan’da Kaza: 8 Yaralı

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu toplamda 2’si çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı. Kaza, 28 yaşındaki Ömer Ç.'nin kullandığı 67 AAF 880 plakalı otomobilin, 55 yaşındaki Celal T.'nin idaresindeki 24 AAR 477 plakalı araçla çarpışması neticesinde meydana geldi.

Kaza Yerine Anında Müdahale

Olayın ardından çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralananlar arasında sürücüler ile birlikte G.K. (33), K.Ç. (24), K.T. (23), Ş.K. (31), E.K. (3) ve R.Ç. (1) bulunuyor. Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2’si çocuk, 8 kişi yaralandı.

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2’si çocuk, 8 kişi yaralandı.

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2’si çocuk, 8 kişi yaralandı.

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2’si çocuk, 8 kişi yaralandı.

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2’si çocuk, 8 kişi yaralandı.

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2’si çocuk, 8 kişi yaralandı.

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2’si çocuk, 8 kişi yaralandı.

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2’si çocuk, 8 kişi yaralandı.

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