Erzincan'da Özel Gereksinimli Kişinin Trafik Polisi Olma Hayali Gerçekleşti

Erzincan Emniyeti, Refahiye Bölge Trafik Denetleme ekipleri özel gereksinimli bir kişinin bir günlüğüne trafik polisi olma hayalini gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 16:01
Refahiye Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nden anlamlı jest

Erzincan'da, İl Emniyet Müdürlüğü Refahiye Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, polislere olan sevgisinden haberdar oldukları özel gereksinimli bir kişinin hayalini gerçekleştirdi.

Üniforma giydirilip trafik aracıyla uygulama noktasına götürülen özel gereksinimli birey, burada araçları ve sürücülerin ehliyetlerini kontrol etti.

Bir günlüğüne de olsa hayali gerçeğe dönüşen kişi, büyük sevinçle polislere eşlik etti ve sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

Etkinlik, hem katılımcıda hem de çevredeki vatandaşlarda duygu yüklü anlar yaşattı ve polis-teşkilatının toplumla kurduğu sıcak ilişkiye örnek teşkil etti.

