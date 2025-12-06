Erzincan'da Pazar Günü Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden kritik uyarı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Pazar günü Erzincan genelinde beklenen kuvvetli yağışlara karşı halka uyarıda bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre yarın Erzincan genelinde sağanak yağış, yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor.

Kent merkezi ile Kemah, Tercan, İliç, Kemaliye ve Üzümlü ilçeleri başta olmak üzere yağışların kuvvetli seyredeceği tahmin ediliyor.

Uyarıda, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Sürücüler başta olmak üzere tüm vatandaşların; oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması ve yetkililerin uyarılarını takip etmesi gerektiği vurgulandı.

