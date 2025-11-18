Erzincan'da Soğuk Hava: Araç Camları Buz Tuttu

Erzincan’da gece sıcaklığı hızla düşerek Sakaltutan Geçidi'nde sıcaklık eksi 5 dereceye indi; kent merkezinde araç camları buzlandı ve dere kenarlarında kısmi buzlanma oluştu.

Erzincan’da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından gece saatlerinde hava hızla soğudu. Kent merkezinde soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Gece sıcaklıkları ve Sakaltutan Geçidi

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Sakaltutan Geçidi’nde sıcaklık eksi 5 dereceye kadar düştü. Yoğun karın ardından gelen ani soğuk, yüksek kesimlerde etkisini gösterdi.

Kent merkezinde trafik ve vatandaşlar

Kent merkezinde birçok sürücünün araç camları buzlandı. Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar, araç camlarındaki buzları temizlemek için uzun süre uğraştı. Bazı vatandaşlar yaklaşık 5 dakika boyunca araçlarının ısınmasını ve camların çözülmesini beklemek zorunda kaldı.

Doğada buzlanma ve meteoroloji uyarısı

Soğuk hava bölgedeki dereleri de etkiledi; bazı dere kenarlarında kısmi buzlanmalar oluştu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü değerlendirmelerine göre bölgede hava az bulutlu ve açık olacak, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus görülebilir.

