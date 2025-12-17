DOLAR
Erzincan'da Sokak Köpeklerine Oral Kuduz Aşısı

Erzincan Tarım ve Orman Müdürlüğü, il merkezi ve ilçelerde başıboş sokak köpeklerine Bakanlık tarafından tahsis edilen 4 bin 500 oral kuduz aşısını uyguluyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 15:15
Tarım ve Orman Müdürlüğü saha çalışmalarını sürdürüyor

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ilçe tarım ve orman müdürlükleri, il merkezi ve ilçelerde bulunan başıboş sokak köpeklerine oral kuduz aşısı uyguluyor.

Yürütülen çalışmaların amacı, kuduz hastalığının yayılmasının önlenmesi ve hem insan hem de hayvan sağlığının korunması olarak açıklandı.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, kuduzun memelileri etkileyen ve belirtiler ortaya çıktıktan sonra ölümcül seyreden viral bir hastalık olduğunu belirtti. Koçaker, virüsün enfekte hayvanların ısırmasıyla veya salyanın açık yara yoluyla bulaştığını ifade etti.

Bakanlık tarafından Erzincan'a tahsis edilen 4 bin 500 adet oral kuduz aşısı, hayvan sağlığı ekipleri tarafından sahada uygulanıyor.

