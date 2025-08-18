DOLAR
Erzincan'da Sulama Kanalı Çalışmasında Devrilen Ağaç: 1 Ölü

Erzincan Ekmekli köyünde sulama kanalı çalışması sırasında devrilen ağacın altında kalan 75 yaşındaki Rafet B., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 22:26
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 22:26
Erzincan'da sulama kanalında devrilen ağaç yaşamına mal oldu

Kaza yerinde müdahale yapıldı

Erzincan kent merkezine bağlı Ekmekli köyünde gerçekleştirilen sulama kanalı açma çalışması sırasında bir kaza meydana geldi. Çalışmada kullanılan iş makinesinin yerinden söktüğü ağaç devrildi.

Sulama kanalındaki çalışmaları izleyen Rafet B. (75), üzerine devrilen ağacın altında kalarak ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Rafet B. kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

