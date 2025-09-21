Erzincan'da Takla Atan Otomobilde Sıkışan 2 Kişi Kurtarıldı

Erzincan-Erzurum kara yolunda takla atan 51 DK 600 plakalı otomobilde sıkışan sürücü S.S. ve yolcu Z.S., polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 15:50
Polis ve sağlık ekipleri olay yerine gelerek sıkışanları çıkardı

Erzincan-Erzurum kara yolu Gani Efendi Çiftliği mevkiinde, S.S. idaresindeki 51 DK 600 plakalı otomobil takla attı.

İhbar üzerine bölgeye intikal eden polis ve sağlık ekipleri, araçta sıkışan 2 kişiyi bulundukları yerden kurtardı.

Yaralı yolcu Z.S., ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

