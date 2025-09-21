Erzincan'da Takla Atan Otomobilde Sıkışan 2 Kişi Kurtarıldı
Polis ve sağlık ekipleri olay yerine gelerek sıkışanları çıkardı
Erzincan-Erzurum kara yolu Gani Efendi Çiftliği mevkiinde, S.S. idaresindeki 51 DK 600 plakalı otomobil takla attı.
İhbar üzerine bölgeye intikal eden polis ve sağlık ekipleri, araçta sıkışan 2 kişiyi bulundukları yerden kurtardı.
Yaralı yolcu Z.S., ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Erzincan'da takla atan otomobilde sıkışan 2 kişi, sağlık ve polis ekiplerince kurtarıldı.