Erzincan'da Toplumsal Olaylara Müdahale Tatbikatı Gerçekleştirildi

Polis Ekipleri Toplumsal Olaylara Hazır

Erzincan'da, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen toplumsal olaylara müdahale tatbikatı, gerçeği aratmayan senaryolarla dikkat çekti.

Hizmet İçi Eğitim ve Tatbikat

Hizmet içi eğitim programı çerçevesinde, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memurlarına, toplumsal olayların yönetimi konusunda eğitim verildi. Tatbikatın ardından, eğitim sırasında edinilen bilgiler uygulamalı olarak test edildi.

Senaryoda Ateş Yakan Göstericiler

Tatbikat kapsamında, senaryo gereği ateş yakarak gösteri yapan eylemcilere müdahale eden polis ekipleri, TOMA'lar ile tazyikli su kullanarak durumu kontrol altına aldı. Polis, taş ve molotofkokteyliyle saldıran eylemcilere karşı etkili bir strateji ile karşılık verdi.

Sosyal Medyada Paylaşıldı

Emniyet Müdürlüğü, tatbikat esnasında çekilen görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak, toplumsal olaylara karşı hazırlık süreçlerinin ciddiyetini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.