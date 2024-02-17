Erzincan’da toprak kayması sonrası maden sahasında bilirkişi incelemesi: 5 kişi asli kusurlu

ERZİNCAN’DA MADEN FACİASININ RAPORU: ÇALIŞANLAR TEHLİKEYE ATILDI

Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde toprak kayması sonucu 9 işçi toprak altında kaldı. Olayın ardından bölgede inceleme yapan bilirkişi heyeti, ön raporunu tamamladı. Raporda, “Çalışanların can güvenliklerinin ihlal edildiği tespit edilmiştir.” denildi. Heyetin hazırladığı 27 sayfalık ön raporda, olayın iş kazası olduğu, ana işveren şirketin 4 farklı alt işveren firmayla anlaştığı bilgisine yer verildi.





Raporda, operasyon direktörü vekili, proses oksit müdürü, oksit operasyon başmühendisi, oksit operasyon mühendisi, borulama şefi gibi 5 kişinin asli kusurlu olduğu belirlendi. Ana işveren şirketin genel müdür yardımcısı ile alt işveren şirketlerde görevli vardiya mühendisi, saha formeni, mühendis, formen, 4 şirket müdürü ve 2 saha şefi de tali kusurlu olarak tespit edildi.

Ana işveren şirketin genel müdür yardımcısının alt işveren şirketleri yeterli denetim ve gözetim altında tutmadığı raporda, bu yöneticinin tali kusurlu olduğu ifade edildi.

Raporda, operasyon direktörü vekilinin yetkili biri olarak şantiyede olası tehlikeli durumları belirleyip riskleri ortadan kaldıracak faktörleri analiz ettirmediği, çalışanları koruyacak tedbirleri almadığı, iş yerinde çalışanların sağlığını koruyacak gözetim ve denetim sistemini kurmadığı veya uygulamadığı, yetkili biri olarak sabah yığın liçinde görülen çatlakların şantiyede sorunlara yol açabileceğini bildiği halde tedbirsiz davrandığı tespit edilerek, meydana gelen kazada asli kusurlu olduğu sonucuna varıldığı kaydedildi.

Proses oksit müdürünün de yığın liçinde oluşan boşluk ve çatlakların kısa sürede gelişmediği hususu dikkate alındığında, iş yerinde yetkili biri olarak yığın liçinde gün boyunca görülen çatlakların büyük risk yaratacağını bildiği halde liç yığını altındaki yolu kapatma emri vermediği (eğer verseydi yığın liçi altında kimse çalışmayacaktı) ve bu konuda tedbirsiz davrandığı, bu çatlakların ehil biri olarak çok tehlikeli olduğunu bildiği halde bunları görmezden geldiği ve tehlikeli davrandığı belirlendiği raporda, bu kişinin olayda asli kusurlu olduğu sonucuna varıldığı aktarıldı.

“ÇALIŞANLARIN CAN GÜVENLİKLERİ İHLAL EDİLDİ”

Raporda, oksit operasyon başmühendisinin de yığın liçinde meydana gelen çatlaklarla ilgili olarak iş güvenliği uzmanı tarafından defalarca uyarılmasına rağmen solüsyon vererek yığın liçindeki hareketi artırdığı, çatlakların belirli aralıklara ulaştığını görmesine rağmen bunu önemsemediği, bu riskli durumu bildiği halde alanın boşaltılması konusunu ihmal ederek çalışanların can güvenliklerini ihlal ettiği vurgulanarak, kazada asli kusurlu olduğu sonucuna varıldığı bildirildi.

Raporda, oksit operasyon mühendisi ile ilgili de üretim mühendisi olarak yığın yapılan serbest malzemenin çimento şerbetinin birbirine yeterince yapışıp yapışmadığının kontrolünü yapmadığı, eğer yapsaydı derin çatlakların oluşmayacağı kaydedildi.

Mühendisin malzeme depolama sırasında şev açısı, şev dayanıklılığı ve benzeri parametreleri dikkate almadığı, meydana gelen çatlaklarla ilgili gerekli uyarıları aldığı halde bunları göz önünde bulundurmadığı, üretim mühendisi olarak yığınlarda çatlaklar oluşmaması veya akmasını engellemek için sahada imalat aşamasında yeterli planlama yapmadığı ve bu çatlakların akmalara neden olacağını ehil biri olarak bildiği halde bu işlere devam ettiği ve alanı güvenli hale getirmediğinin tespit edildiği raporda, kazada asli kusurlu olduğu sonucuna varıldığı vurgulandı.