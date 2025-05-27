Erzincan'da Uğur Yıldız'ın Anısına Kütüphane Açıldı

Uğur Yıldız’ın Anısına Kütüphane Açılışı

Erzincan'ın İliç ilçesinde, geçen yıl meydana gelen altın madeninde yaşanan toprak kayması sonucu hayatını kaybeden işçilerden Uğur Yıldız’ın anısını yaşatmak amacıyla, köyünde bir kütüphane açıldı. Açılış törenine Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve Yıldız’ın ailesi katıldı.

İlk Adım: Anma Töreni

Erzincan Valiliği tarafından hizmete alınan "Otlukbeli Avcıçayırı Köyü Köy Yaşam Merkezi Uğur Yıldız Kütüphanesi", saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla açılışını gerçekleştirdi. Vali Aydoğdu, burada bir konuşma yaparak, kitap okuyacak herkesin Uğur Yıldız'ın adını anacağını belirtti.

Bir Vefa Örneği

Vali Aydoğdu, yaptığı açıklamada, "Vefa önemlidir. İnsan olmanın en önemli unsurlarından biridir. Bu kütüphane yaşadıkça, Uğur kardeşimiz, gönüllerimizde ve hatıralarımızda yaşayacak" dedi. Ayrıca Yıldız’ın kıyamete kadar adı yaşatılacak ifadesini kullandı.

Siyasi Destek ve Aileden Teşekkür