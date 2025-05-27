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Erzincan'da Uğur Yıldız'ın Anısına Kütüphane Açıldı

Erzincan'daki altın madeni kazasında hayatını kaybeden Uğur Yıldız'ın ismi, köyünde açılan kütüphane ile yaşatılacak.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 23:08
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 23:08
Erzincan'da Uğur Yıldız'ın Anısına Kütüphane Açıldı

Uğur Yıldız’ın Anısına Kütüphane Açılışı

Erzincan'ın İliç ilçesinde, geçen yıl meydana gelen altın madeninde yaşanan toprak kayması sonucu hayatını kaybeden işçilerden Uğur Yıldız’ın anısını yaşatmak amacıyla, köyünde bir kütüphane açıldı. Açılış törenine Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve Yıldız’ın ailesi katıldı.

İlk Adım: Anma Töreni

Erzincan Valiliği tarafından hizmete alınan "Otlukbeli Avcıçayırı Köyü Köy Yaşam Merkezi Uğur Yıldız Kütüphanesi", saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla açılışını gerçekleştirdi. Vali Aydoğdu, burada bir konuşma yaparak, kitap okuyacak herkesin Uğur Yıldız'ın adını anacağını belirtti.

Bir Vefa Örneği

Vali Aydoğdu, yaptığı açıklamada, "Vefa önemlidir. İnsan olmanın en önemli unsurlarından biridir. Bu kütüphane yaşadıkça, Uğur kardeşimiz, gönüllerimizde ve hatıralarımızda yaşayacak" dedi. Ayrıca Yıldız’ın kıyamete kadar adı yaşatılacak ifadesini kullandı.

Siyasi Destek ve Aileden Teşekkür

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, devletin bu önemli girişiminin değerli olduğunu belirtti ve "Uğur Yıldız’ın anısının ömür boyu devam edeceği"Sevde Yıldız ise, Vali Aydoğdu ve emeği geçenlere teşekkür ederek, "Oğlumun adı sizin sayenizde yaşayacak"

Uğur Yıldız İçin Dualar Edildi

Açılışın ardından Vali Aydoğdu ve beraberindekiler, Uğur Yıldız’ı kabri başında dualarla andı. Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, Otlukbeli Kaymakamı İbrahim Gökçe, Otlukbeli Belediye Başkanı Yusuf Tektaş, kamu kurumu müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve Yıldız'ın ailesi ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde geçen yıl meydana gelen toprak kayması sonucu...

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde geçen yıl meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybeden işçilerden Uğur Yıldız'ın anısına köyünde kütüphane açıldı. Açılışa, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu (ortada), CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül (sağ 3) İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık (arkada) , Otlukbeli Kaymakamı İbrahim Gökçe (sol 1), kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, Yıldız ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde geçen yıl meydana gelen toprak kayması sonucu...

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde geçen yıl meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybeden işçilerden Uğur Yıldız'ın anısına köyünde kütüphane açıldı. Açılışa, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu (ortada), CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül (sağ 3) İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık (arkada) , Otlukbeli Kaymakamı İbrahim Gökçe (sol 1), kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, Yıldız ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

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