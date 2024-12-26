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Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Erzincan merkezli yapılan uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı, çok miktarda uyuşturucu ve sentetik ecza ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 10:56
Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Erzincan Merkezli Uyuşturucu Operasyonu

Erzincan merkezli olarak gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu, 3 ilde eş zamanlı düzenlendi ve 9 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten gelen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına karşı kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Operasyon Detayları

Operasyon kapsamında İstanbul, İzmir ve Erzincan’da toplam 9 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Bu baskınlar sonucunda bir miktar uyuşturucu ile birlikte 5 bin 491 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Gözaltına alınan şüpheliler şu isimlerden oluşmaktadır: E.G, İ.Ç.D, F.B.P, S.Z, A.O.Y, A.E, E.A, İ.G ve H.A. Tüm bu şahıslar, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla emniyetteki işlemlere tabi tutulmaktadır.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Erzincan merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

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