Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Yakalandı

Erzincan'da 9 Gözaltı ile Uyuşturucu Operasyonu

Erzincan’da, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir uyuşturucu operasyonunda toplamda 9 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile ilgili bir dizi çalışma yürüttü.

Ele Geçirilen Uyuşturucu Madde

Yapılan aramalar sonucunda 7,49 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında F.M, S.M, M.V.M, B.M, S.M, O.M, V.A, F.D ve T.İ yer alıyor.

Hukuki Süreç Başlatıldı

Gözaltına alınan şahıslar hakkında, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlamasıyla hukuki işlem başlatıldı. Yetkililer, operasyonun devam edeceğini ve uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.

Erzincan’da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 7,49 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Erzincan’da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 7,49 gram uyuşturucu ele geçirildi.