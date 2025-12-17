Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: Bonzai ve Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir operasyon gerçekleştirildi.

Ele Geçirilen Madde ve Deliller

Operasyonda 30,87 gram tütüne emdirilmiş bonzai, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 200 TL nakit para, 1 adet sigara ucuna basılmış halde tütüne emdirilmiş bonzai ile 7 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Şüpheliler ve Yapılan İşlemler

Operasyon kapsamında E.A., E.P., F.Ç. ve K.D.İ. isimli şahıslar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesi kapsamında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak' suçundan işlem yapıldı.

Ayrıca A.B. ve E.M. isimli şahıslar ise TCK 188. maddesi kapsamında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adli mercilere sevk edildi.

Emniyetten Açıklama

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu suçlarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

