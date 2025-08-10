Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Zanlı Tutuklandı

Erzincan'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu, önemli bir başarı sağladı. İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı düzenlemeyle 2 zanlı, uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklandı.

Narkotik ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan D.K. ve K.S. isimli şüphelileri takibe aldı. Yapılan detaylı inceleme sonucunda, şüphelilerin üzerinde arama yapıldı. Bu aramada, 10 parça kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 3 birim sentetik ecza, 94 bin 875 lira değerinde suç gelirine eşdeğer para ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan D.K. ve K.S., uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından tutuklandı.

