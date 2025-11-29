Erzincan'da Yoğun Sis: Görüş 20 Metreye Düştü

Sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi

Erzincan kent merkezinde sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, yer yer yoğunlaşarak görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü. Trafikte ilerleyen vatandaşlar mesafeyi koruyarak ve yavaş hareket ederek yollarına devam etti.

Kent genelini kaplayan sis ve pus uzun süre etkisini sürdürdü; mesailerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar trafikte dikkatli olmak zorunda kaldı.

Soğuk havanın etkili olduğu kentte yol kenarındaki ağaçların dallarında kırağı oluştu. Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düştüğü Erzincan'da araçların camları buz tuttu.

Sürücüler, buzlanan camları temizlemek için çaba sarf etti. Bazı sürücüler araçların ısınması ve camlardaki buzun çözülmesi için yaklaşık 15 dakika beklemek zorunda kaldı.

