Erzincan'da Yoğun Sis: Görüş 20 Metreye Düştü

Erzincan'da sabah etkili sis görüş mesafesini yer yer 20 metreye düşürdü; sıcaklık eksi 4 dereceye inince araç camları buzlandı, sürücüler camları temizlemek için bekledi.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 09:11
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 09:11
Erzincan'da Yoğun Sis: Görüş 20 Metreye Düştü

Erzincan'da Yoğun Sis: Görüş 20 Metreye Düştü

Sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi

Erzincan kent merkezinde sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, yer yer yoğunlaşarak görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü. Trafikte ilerleyen vatandaşlar mesafeyi koruyarak ve yavaş hareket ederek yollarına devam etti.

Kent genelini kaplayan sis ve pus uzun süre etkisini sürdürdü; mesailerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar trafikte dikkatli olmak zorunda kaldı.

Soğuk havanın etkili olduğu kentte yol kenarındaki ağaçların dallarında kırağı oluştu. Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düştüğü Erzincan'da araçların camları buz tuttu.

Sürücüler, buzlanan camları temizlemek için çaba sarf etti. Bazı sürücüler araçların ısınması ve camlardaki buzun çözülmesi için yaklaşık 15 dakika beklemek zorunda kaldı.

ERZİNCAN’I SİS KAPLADI: GÖRÜŞ MESAFESİ 20 METREYE DÜŞTÜ

ERZİNCAN’I SİS KAPLADI: GÖRÜŞ MESAFESİ 20 METREYE DÜŞTÜ

ERZİNCAN’I SİS KAPLADI: GÖRÜŞ MESAFESİ 20 METREYE DÜŞTÜ

İLGİLİ HABERLER

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay’da Tıka Basa Doldurulan Araçta 13 Göçmen Yakalandı — Organizör Tutuklandı
2
Hatay’da Jandarmadan Operasyon: Menşei Belirsiz 1 Ton Kırmızı Et Ele Geçirildi
3
Trabzon'da Reşadiye Viyadüğü İçin Rapor Gönderildi — Genç: Süreci Başlatıyoruz
4
Prof. Dr. Muammer Yaylalı Vefat Etti: Erzurum Teknik Üniversitesi'nin Kurucu Rektörü Kaybedildi
5
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Anma Töreninde Sert Mesajlar
6
Hatay'da 1 Ton Sucuk, Peynir ve Ketçap Toprağa Gömülerek İmha Edildi
7
Hatay'da Depremzede Kütüphaneye Klima Hırsızlığı: Ülkem Okuyor'dan 'Lütfen Çalma' Notu

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali