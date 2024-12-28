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Erzincan'da Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

Erzincan'da Kartal Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü, şarampole devrildi. Vali Hamza Aydoğdu, 4 yaralının hastaneye sevk edildiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 10:50
Erzincan'da Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

Erzincan'da Yolcu Otobüsü Kazası

Erzincan'da, Kartal Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 yaralı hastaneye sevk edildi. Olay, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkiinde meydana geldi.

Vali Hamza Aydoğdu'nun Açıklamaları

Olay hakkında bilgi veren Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "Şu an 4 yaralımız var, yaralılarımız hastaneye sevk edildi. Tüm sağlık ve arama kurtarma ekipleri kaza yerinde" dedi. Vali Aydoğdu, kazanın, İstanbul'dan cenaze getirilirken yaşandığını aktardı.

Kaza Yerinde Çalışmalar Devam Ediyor

İhbar üzerine, kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi yönlendirildi. Kaza sırasında bölgede kar yağışı etkili oluyordu.

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