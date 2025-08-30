DOLAR
Erzincan'da zincirleme kaza: 5 yaralı, 1'i ağır

Erzincan'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 02:35
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 02:38
Kaza Detayları

Erzincan'da bir hafif ticari araç ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır, toplam 5 kişi yaralandı.

Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde, E.A (23) yönetimindeki 16 E 4066 plakalı otomobil ile A.T.E. (19) idaresindeki 24 AK 033 plakalı hafif ticari araç ve K.A.Y. (19) sürücülüğündeki 24 AAY 954 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan F.A. (54) ve M.E.P. (18) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan sürücü K.A.Y’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Erzincan'da bir hafif ticari araç ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

