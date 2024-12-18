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Erzincan'daki Maden Faciasında 12 Şüpheli Asli Kusurlu Bulundu

Erzincan'daki altın madeninde 9 işçinin ölümüne yol açan toprak kaymasıyla ilgili iddianamede 12 şüpheli asli kusurlu bulunarak sorumlu tutuldu.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 16:38
Erzincan'daki Maden Faciasında 12 Şüpheli Asli Kusurlu Bulundu

Erzincan'daki Altın Madeni Faciasının Detayları Ortaya Çıktı

Erzincan'ın İliç ilçesinde, 9 işçinin hayatını kaybetmesine neden olan toprak kaymasıyla ilgili hazırlanan iddianame, 5'i tutuklu toplam 43 şüpheli hakkında önemli bilgiler sunuyor. İddianameye göre, 12 şüpheli, projenin yönetim eksiklikleri ve risklerin belirlenmemesi gibi durumlar nedeniyle asli kusurlu oldukları belirtiliyor.

Olay Günü Yaşananlar

İddianamede, toprak kaymasının yaşandığı gün, işçilerin sabah erken saatlerde sahada çatlakları fark ettikleri ve bu durumu firma yetkililerine bildirdikleri ifade edildi. Saha toplantısında, solüsyonun kesilmesi gibi acil önlemlerin alınmasına karar verildiği, ancak tüm önlemlere rağmen heyelan gerçekleştiği kaydedildi. İki işçinin toprak altında kalmasına rağmen kendi imkanlarıyla çıktığı, 9 kişinin ise heyelan bölgesinde mahsur kaldığı aktarıldı.

Bilirkişi Raporunun Vurguladığı Noktalar

Bilirkişi raporuna göre, proje yöneticisi ve mühendislerin yetersizlikleri dikkat çekiyor. SSR firmasının global projeler başkan yardımcısı J.H, proje hatalarının yönetiminde eksikler olduğunu belirtirken, operasyon başkan yardımcısı I.R.G, acil yönetim planının oluşturulmadığını vurguladı. Ayrıca, sizlendiği belirtilen mühendisin mail içerikleri doğrultusunda, heyelan riski üzerine gerekli önlemlerin alınmadığı tespit edildi.

Çevre Kirliliği Suçlamaları

İddianamede ayrıca, meydana gelen toprak kayması sonucunda siyanürlü toprak malzemenin çevreye zarar verdiği ve buna bağlı olarak çevreyi taksirle kirletme suçunun unsurlarının oluştuğu söyleniyor. Projenin güvenli yönetiminin sağlanamadığı belirtilirken, şüphelilerin bazıları tali kusurlu

Olayın hemen ardından yapılan e-mail incelemeleri, sürecin yönetimi konusunda yaşanan iletişim eksikliklerini gözler önüne seriyor. M.B'nin olay günü yaptığı yazışmalar, durumun ciddiyetini ortaya koyuyor.

Sonuç ve Gelecek Adımlar

Bir dizi tasarım hatası ve yönetim eksikliği neticesinde yaşanan bu trajik olayın, hem çevre hem de iş güvenliği açısından önemli sonuçları olacağı öngörülüyor. İddianame, kazanın sebeplerinin tam olarak aydınlatılması için adli sürecin devam edeceğini gösteriyor.

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