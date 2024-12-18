Erzincan'daki Maden Faciasında 12 Şüpheli Asli Kusurlu Bulundu

Erzincan'daki Altın Madeni Faciasının Detayları Ortaya Çıktı

Erzincan'ın İliç ilçesinde, 9 işçinin hayatını kaybetmesine neden olan toprak kaymasıyla ilgili hazırlanan iddianame, 5'i tutuklu toplam 43 şüpheli hakkında önemli bilgiler sunuyor. İddianameye göre, 12 şüpheli, projenin yönetim eksiklikleri ve risklerin belirlenmemesi gibi durumlar nedeniyle asli kusurlu oldukları belirtiliyor.

Olay Günü Yaşananlar

İddianamede, toprak kaymasının yaşandığı gün, işçilerin sabah erken saatlerde sahada çatlakları fark ettikleri ve bu durumu firma yetkililerine bildirdikleri ifade edildi. Saha toplantısında, solüsyonun kesilmesi gibi acil önlemlerin alınmasına karar verildiği, ancak tüm önlemlere rağmen heyelan gerçekleştiği kaydedildi. İki işçinin toprak altında kalmasına rağmen kendi imkanlarıyla çıktığı, 9 kişinin ise heyelan bölgesinde mahsur kaldığı aktarıldı.

Bilirkişi Raporunun Vurguladığı Noktalar

Bilirkişi raporuna göre, proje yöneticisi ve mühendislerin yetersizlikleri dikkat çekiyor. SSR firmasının global projeler başkan yardımcısı J.H, proje hatalarının yönetiminde eksikler olduğunu belirtirken, operasyon başkan yardımcısı I.R.G, acil yönetim planının oluşturulmadığını vurguladı. Ayrıca, sizlendiği belirtilen mühendisin mail içerikleri doğrultusunda, heyelan riski üzerine gerekli önlemlerin alınmadığı tespit edildi.

Çevre Kirliliği Suçlamaları