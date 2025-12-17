DOLAR
Erzincan İliç'te Yaban Keçisi Vuran 3 Kişiye 975 bin 563 TL Ceza

Erzincan İliç'te denetimde vurulmuş yaban keçisi ele geçirildi; 3 kişiye toplam 975 bin 563 TL idari para cezası ve tazminat uygulandı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 11:25
Erzincan’ın İliç ilçesinde, yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimler sırasında vurulmuş halde bir yaban keçisi ele geçirildi.

Denetimler, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile kolluk kuvvetlerinin ortak çalışmasıyla yürütüldü. Kontroller sırasında durdurulan bir araçta bulunan yaban keçisi, görevliler tarafından tespit edildi.

Olayla ilgili araçta bulunan 3 kişi hakkında ilgili mevzuat kapsamında işlem yapıldı; şahıslara toplam 975 bin 563 TL idari para cezası ve tazminat uygulandı.

Yetkililer, yaban hayatının korunmasına yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek, doğaya zarar veren ve yasa dışı avcılık yapanlara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

