Erzincan İliç'te Yaban Keçisi Vuran 3 Kişiye 975 bin 563 TL Ceza

İliç'te yasa dışı avcılık operasyonu: Vurulmuş yaban keçisi ele geçirildi

3 şahsa toplam 975 bin 563 TL idari para cezası ve tazminat

Erzincan’ın İliç ilçesinde, yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimler sırasında vurulmuş halde bir yaban keçisi ele geçirildi.

Denetimler, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile kolluk kuvvetlerinin ortak çalışmasıyla yürütüldü. Kontroller sırasında durdurulan bir araçta bulunan yaban keçisi, görevliler tarafından tespit edildi.

Olayla ilgili araçta bulunan 3 kişi hakkında ilgili mevzuat kapsamında işlem yapıldı; şahıslara toplam 975 bin 563 TL idari para cezası ve tazminat uygulandı.

Yetkililer, yaban hayatının korunmasına yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek, doğaya zarar veren ve yasa dışı avcılık yapanlara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

