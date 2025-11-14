Erzincan'ın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı: Sıcaklık Sıfırın Altına Düştü

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde aralıklı kar yağışı etkili oldu; sıcaklık sıfırın altına geriledi. Karayolları Sakaltutan, Kızıldağ ve Ahmediye geçitlerinde karla mücadele yürütüldü.

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü uyarısı ve yol çalışmaları

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde aralıklı kar yağışı görüldü. Hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düştü ve bölgedeki yüksek rakımlı alanlarda beyaz örtü oluştu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak; bölge geneli aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek.

Yağışlar yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Meteorolojik verilere göre, gün içindeki hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Kar yağışının görüldüğü Erzincan - Sivas karayolu Sakaltutan ve Kızıldağ geçitleri ile Erzincan - Gümüşhane karayolu Ahmediye geçidinde Karayolları ekipleri görev aldı ve güzergahlarda önlem çalışmaları yapıldı.

Karayolları ekipleri güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü. Yapılan çalışmaların ardından ağır tonajlı araçlar seyirlerine devam etti.

