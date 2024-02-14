Erzincan maden faciası için Meclis'te komisyon kuruldu

İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının yarattığı facia, TBMM’de ele alındı. TBMM, facianın nedenlerini ve etkilerini ortaya çıkarmak için araştırma komisyonu oluşturdu.

Abdulhamit Gül, İliç ilçesinde yaşanan toprak kayması faciasıyla ilgili olarak, AK Parti Grubu olarak siyasi partilerin desteği ile meclise önerge sunulduğunu açıkladı. Gül, yaşanan olaya yönelik komisyon kurulması ve olayın her yönden araştırılması gerektiği vurguladı.

Gül, Erzincan’daki facianın Meclis’te tüm yönleriyle ele alınması ve izlenmesi için ortak bir çaba göstereceklerini belirtti.