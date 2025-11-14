Erzincan Merkezli 35 İlde Silah Ticareti Operasyonu: 9 Tutuklama

Erzincan merkezli 35 ilde silah ticareti operasyonu: 9 tutuklama

Operasyonun kapsamı ve soruşturma

Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından, Refahiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, internet tabanlı sosyal medya platformları üzerinden örgütlenerek yasa dışı silah ve patlayıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, ülke genelinde planlı ve organize şekilde hareket eden ve aralarında referans sistemiyle üye olunan yapılanmanın bulunduğu dosyada toplam 111 şüpheli tespit edildi.

Operasyon ve ele geçirilenler

Erzincan merkezli olarak 35 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 99 şüpheli yakalanarak adli işlemleri için gözaltına alındı. Gözaltındaki kişilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında; 2 el bombası, 20 ruhsatsız tabanca, 22 ruhsatsız tüfek, 5 kuru sıkıdan bozma silah, 4 kuru sıkı silah ve toplam 756 fişek (492 tabanca, 168 av tüfeği, 94 kuru sıkı) yer aldı.

Adli süreç

Refahiye Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen 48 şüpheli hakkında mahkemelerce karar verildi: 9 kişi tutuklandı, 33 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı, 6 kişi ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Emniyet yetkilileri, "Suç ve suçlularla etkin mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" açıklamasında bulundu.

Yetkililer, benzer suç örgütlerine yönelik çalışmalara aralıksız devam edileceğini belirtti.

ERZİNCAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, REFAHİYE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA İNTERNET TABANLI SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI ÜZERİNDEN ÖRGÜTLENEREK YASADIŞI SİLAH VE PATLAYICI MADDE TİCARETİ YAPTIĞI TESPİT EDİLEN ŞÜPHELİLERE YÖNELİK GENİŞ ÇAPLI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ