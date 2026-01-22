Erzincan Üzümlü'de KKYDP Destekli 65 Büyükbaşlık Tesis Üretime Başladı

Hibe desteğiyle kurulan işletme bölge hayvancılığına güç verecek

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında, Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde hibe destekli yeni bir hayvancılık tesisi faaliyete geçti.

Denizdamı köyünde kurulan işletme, Sezer Andağ tarafından hayata geçirildi. Tesisin 65 büyükbaş hayvan kapasiteli olduğu belirtildi.

Kurulum için yapılan yatırımın tutarı yaklaşık 14,9 milyon TL olarak açıklanırken, projeye sağlanan hibe desteği 7,3 milyon TL oldu.

İşletme, modern ekipmanlarla donatıldı ve bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin güçlendirilmesine katkı sunması hedefleniyor.

ERZİNCAN’DA HİBE DESTEĞİYLE KURULAN TESİS ÜRETİME BAŞLADI