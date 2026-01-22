Erzincan Üzümlü'de KKYDP Destekli 65 Büyükbaşlık Tesis Üretime Başladı

Erzincan Üzümlü'de KKYDP kapsamında Sezer Andağ tarafından kurulan 65 büyükbaş kapasiteli tesis, 14,9 milyon TL yatırım ve 7,3 milyon TL hibe ile üretime geçti.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 11:51
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 11:51
Hibe desteğiyle kurulan işletme bölge hayvancılığına güç verecek

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında, Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde hibe destekli yeni bir hayvancılık tesisi faaliyete geçti.

Denizdamı köyünde kurulan işletme, Sezer Andağ tarafından hayata geçirildi. Tesisin 65 büyükbaş hayvan kapasiteli olduğu belirtildi.

Kurulum için yapılan yatırımın tutarı yaklaşık 14,9 milyon TL olarak açıklanırken, projeye sağlanan hibe desteği 7,3 milyon TL oldu.

İşletme, modern ekipmanlarla donatıldı ve bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin güçlendirilmesine katkı sunması hedefleniyor.

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

