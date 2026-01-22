Erzincan Valisi Aydoğdu: 'Önceliğimiz Vatandaş Memnuniyeti'

Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında gerçekleştirilen 30. Birim Amirleri Toplantısı'nda vatandaş memnuniyeti ve kış tedbirleri önceliklendirildi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 12:44
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 12:44
30. Birim Amirleri Toplantısı'nda yatırımlar, koordinasyon ve kış tedbirleri

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, vali yardımcıları ve birim amirlerinin katılımıyla 30. Birim Amirleri Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, devam eden yatırımlar ve projelerde gelinen son durum değerlendirilirken, kurumlar arası koordinasyon gerektiren konular ele alındı.

Vali Aydoğdu, kamu hizmetlerinde temel kriterin vatandaş memnuniyeti olduğunu vurgulayarak, iş ve işlemlerin gecikmeden sonuçlandırılması talimatını verdi.

Vali Aydoğdu ayrıca kış şartlarına karşı ulaşım, altyapı ve enerji hatlarında gerekli tüm tedbirlerin alınmasını ve karla mücadele ekiplerinin 7/24 hazır tutulmasını istedi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

