Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan Muhtarlara Önemli Mesajlar

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, merkezdeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiği toplantıda, "Gönlü kırık bir vatandaşın duası bazen milyonluk projelerden daha değerlidir."

Toplantı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. Vali Aydoğdu, muhtarların dile getirdiği sorunları dinleyerek, ilgili kurum müdürlerine ve birim amirlerine bu sorunların çözümü için talimatlar verdi.

Aydoğdu, makamların halka tepeden bakma yeri olmadığını ifade ederek, şehrin güzelliklerini artırmak için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi. Toplantıyı, ilgili bir rutin olmaktan ziyade bir kardeşlik meclisi olarak gördüğünü dile getiren Vali Aydoğdu, şu sözleri kaydetti:

"Sokaktaki insan, her adımda, ses tonunda ve gözlerinde devleti görmek ister. Bu nedenle alacağımız her karar ve yapacağımız her uygulama, vicdan süzgecinden geçmeli." Aydoğdu, muhtarlara olan güvenini vurgulayarak, "Siz bizim gözümüz, kulağımız, kalbimiz ve yol arkadaşımızsınız. Vatandaşlarımızla aramızda köprüsünüz." dedi.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sözlerini hatırlatan Aydoğdu, "Kibirle değil, tevazuyla hareket edeceğiz. Kapılarımızı ve gönlümüzü kapatmayacağız." ifadelerini kullandı. Vali ayrıca, hizmet etmenin kutsal bir görev olduğunu belirterek, herkesin yol arkadaşı ve kardeş olduğunu vurguladı.

Toplantıya, Belediye Başkanı Bekir Aksun, vali yardımcıları, kamu kurum müdürleri ve birim amirleri katıldı. Vali Aydoğdu, "Rabbim, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Her adımımızda adalet, her sözümüzde merhamet, her işimizde bereket ihsan etsin." diyerek sözlerini tamamladı.

