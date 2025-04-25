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Erzurum 2025 Turizm Başkenti Etkinlikleri Başlıyor

Erzurum, EİT 2025 Turizm Başkenti olarak yarın önemli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 17:26
Erzurum 2025 Turizm Başkenti Etkinlikleri Başlıyor

Erzurum, EİT 2025 Turizm Başkenti Etkinlikleriyle Canlanıyor

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından 2025 yılı için "Turizm Başkenti" olarak seçilen Erzurum’da, yarın EİT Ülkeleri Turizm Bakanları Toplantısı ile başlayacak etkileyici bir dizi etkinlik düzenlenecek.

Öne Çıkan Etkinlikler

Program, EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Resmi Açılış Töreni ve Palandöken Ekonomi Forumu gibi önemli organizasyonları içeriyor. Katılımcılar arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve EİT üyesi ülkelerin turizm bakanları yer alacak.

Etkinlikler çerçevesinde EİT Ülkeleri Turizm Bakanları Toplantısı, Hatıra Ormanı Fidan Dikim Seremonisi, SOLOTÜRK gösterisi ve KUDAKAF 2025 Kariyer Fuarı Açılışı gibi birçok program gerçekleştirilecek.

Heyetlerin Karşılanması

Türkmenistan, Azerbaycan, Tacikistan, Özbekistan ve İran'dan gelen heyetler, Erzurum Havalimanı’nda AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Ayrıca, birçok ülkenin büyükelçileri de etkinlikler için Erzurum'a geldi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından 2025 yılı için "Turizm Başkenti" seçilen Erzurum’da...

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından 2025 yılı için "Turizm Başkenti" seçilen Erzurum’da, yarın EİT Ülkeleri Turizm Bakanları Toplantısı, EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Resmi Açılış Töreni ve Palandöken Ekonomi Forumu düzenlenecek. Programlar için kente gelen misafirler, EİT 2025 Erzurum Koordinatörü Muharrem Çığlık (sağ 2) tarafından karşılandı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından 2025 yılı için "Turizm Başkenti" seçilen Erzurum’da...

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından 2025 yılı için "Turizm Başkenti" seçilen Erzurum’da, yarın EİT Ülkeleri Turizm Bakanları Toplantısı, EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Resmi Açılış Töreni ve Palandöken Ekonomi Forumu düzenlenecek. Programlar için kente gelen misafirler, EİT 2025 Erzurum Koordinatörü Muharrem Çığlık (sağ 2) tarafından karşılandı.

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Erzurum 2025 Turizm Başkenti Etkinlikleri Başlıyor

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