Erzurum Büyükşehir Belediyesi 200 Milyon Liralık Yeni Araç Filosunu Tanıttı

200 Milyon Liralık Araç Filosunun Tanıtımı Yapıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, filosuna kattığı 200 milyon lira değerindeki yeni araçları tanıtmak üzere 19. Araç Filosu Tanıtım Programı düzenledi. Etkinlik, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı ve mehteran takımının gösterileri ile devam etti.

Başkan Sekmen'den Önemli Açıklamalar

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, burada yaptığı konuşmada, ekibiyle birlikte insan, hizmet ve memleket odaklı projelere önem verdiklerini vurguladı. Yeni hizmete alınan araçların hayırlı olması dileğinde bulunan Sekmen, "Tam 200 milyonluk yatırım, bugün bu yatırımı 200 milyona yapmak mümkün değil ama bunun bağlantısını 4-5 ay önce gerçekleştirdik. Hamdolsun, bugün hizmete sokuyoruz." diye belirtti.

Hizmetlerde Durmak Yok

Sekmen, şehrin 17 taşra ilçesi, il merkezi ve mezralarda hizmet verdiklerini ifade ederek, "Şu anda kurdelesini keseceğimiz tam 200 açılışımız var. Herkesin 'param yok' dediği bir dönemde hamdolsun para yokluğuna sığınmadan her gün yeni hizmetleri devreye sokuyoruz. Daha çok hizmet yapacağız, bu şehri fiziki, maddi ve manevi olarak çok farklı bir boyuta taşıyacağız." şeklinde konuştu.

Açılışta Protokol Üyeleri Bir Araya Geldi

Konuşmaların ardından, protokol üyeleri hizmete alınan araçların açılış kurdelesini kesti. Programa, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül ve çok sayıda davetli katıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, filosuna kattığı 200 milyon liralık araçlar için "19. Araç Filosu Tanıtım Programı" düzenledi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, filosuna kattığı 200 milyon liralık araçlar için "19. Araç Filosu Tanıtım Programı" düzenledi.