DOLAR
38,45 0,16%
EURO
43,64 0,18%
ALTIN
3.987,46 1,95%
BITCOIN
3.704.849,28 -1,77%

Erzurum'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı

Erzurum ve çevresindeki illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, coşkulu etkinliklerle kutlandı.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 15:15
Erzurum'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Etkinlikleri

Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli ve Erzincan'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Erzurum'da Kutlamalar

Erzurum'da TÜRK-İŞ'in öncülüğünde Yakutiye Medresesi önünde düzenlenen programda, çeşitli sendikaların üyeleri bir araya geldi. Katılımcılar, işçilerin bayramını kutlamak için pankartlar açtı. TÜRK-İŞ İl Başkanı Yusuf Gökcan, burada yaptığı konuşmada, emeğin hakkı için meydanlarda olduklarını vurgulayarak, "Biz işçiler, dil, din, ırk, cinsiyet ve siyasi düşünce ayrımı olmaksızın, ortak taleplerimizi yüksek sesle dile getirmek için buradayız," dedi.

Kars’taki Etkinlikler

Kars'ta, Kazım Karabekir Paşa Caddesi'nde toplanan katılımcılar, Valiliğin belirlediği Kars Tren Garı Meydanı'na yürüdü. Ancak, belirlenen güzergah dışında yürümek isteyenler ile polis arasında kısa süreli bir arbede yaşandı. Eğitim-Sen Kars Şube Başkanı Hakan Topçu, işçilerin 1 Mayıs'ını kutladı.

Ardahan Kutlamaları

Ardahan'da, Milli Egemenlik Parkı'nda gerçekleştirilen kutlama programına sendika temsilcileri ve siyasi partiler katıldı. Konuşmaların ardından katılımcılar müzik eşliğinde halay çekti.

Tunceli'de Birliktelik

Tunceli'de, bazı parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri Sanat Sokağı'nda bir araya geldi. Kortej oluşturarak Kışla Meydanı'na yürüyen grup, burada müzik eşliğinde halay çekti.

Erzincan'daki Etkinlikler

Erzincan’da ise çeşitli sendika ve siyasi parti temsilcileri, Eski Otogar Alanı'nda buluştu. Ellerinde pankartlar ve Türk bayrakları taşıyan katılımcılar, polisin güvenlik önlemleri eşliğinde Fevzi Paşa Caddesi'nden Kızılay Meydanı'na yürüdü. Eğitim-Sen Erzincan Şube Başkanı Hüseyin Taner, burada Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Etkinlik, katılımcıların halay çekmesi ve konserin ardından sona erdi. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de kutlamalara katıldı.

Ardahan'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Milli Egemenlik Parkı'nda kutlama programı...

Ardahan'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Milli Egemenlik Parkı'nda kutlama programı düzenlendi.

Ardahan'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Milli Egemenlik Parkı'nda kutlama programı...

Ardahan'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Milli Egemenlik Parkı'nda kutlama programı düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Keçiören'deki İşçilere Asgari Ücret Müjdesi: 36.145 TL Oldu

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!

Bursa'dan Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzsiz Cerrahi ile Kadın Hastalıkları Ameliyatlarında Hızlı İyileşme
2
HAK-İŞ 1 Mayıs'ı Rize'de Coşkuyla Kutladı
3
Güvenlik Korucusu Davut Şafak, Van'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
4
Kırşehir'de 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı
5
Samsun Bafra'da Silahlı Tehdit ve Darp: Üç Şüpheli Yakalandı
6
Erzurum'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı
7
Polisin Gece Devriyesi, 67 Yaşındaki Adamın Hayatını Kurtardı

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!

Kocaeli'de Gece Zammı! Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi

Tunceli ve Muğla'da KPSS'siz Personel Alım İlanları! İşte Detaylar

Doğalgaza Çift Haneli Zam Geliyor: Yeni Artış Milyonları Etkileyecek

Erdoğan'dan Aile Destekleri İçin Müjdeli Açıklama!

Ücretsiz Sürücü Belgesi ve Kimlik Kartı Dönemi: Acele Edin!

Gaziantep'te Kadınlara Destek: Evinize Servet Katacak Mefruşat Kursları

Bursa'dan Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Müjdesi!

Keçiören'deki İşçilere Asgari Ücret Müjdesi: 36.145 TL Oldu