Erzurum'da 1001 Hatim İstişare Toplantısı

Toplantı Detayları

Erzurum İl Müftüsü Yaşar Çapçı başkanlığında 1001 Hatim istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, İl Müftülüğü toplantı salonu'nda düzenlendi ve bu yılki 1001 Hatim uygulama esasları ile düşünce ve istekler dile getirildi.

Toplantıya; Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. İsa Onay, İl Müftü Yardımcıları Dr. Sebahattin Erdoğan, Özlem Gülbe ve İsmail Yılmaz, merkez ilçe müftüleri, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü temsilcileri ve müftülük personeli katıldı.

