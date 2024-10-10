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Erzurum'da 112 Ekiplerine Stres Yönetimi Eğitimi

112 Acil Sağlık ekiplerine öfke kontrolü ve stres yönetimi eğitimi düzenlendi.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 16:28
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 16:34
Erzurum'da 112 Ekiplerine Stres Yönetimi Eğitimi

Erzurum’da 112 Acil Sağlık Ekiplerine Eğitim Programı

Erzurum'da, 112 Acil Sağlık ekipleri için özellikle öfke kontrolü ve stres yönetimi konularında eğitim verildi. Eğitim, İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

İl Ambulans Başhekimi'nden Açıklama

Eğitimde, İl Ambulans Başhekimi Dr. Furkan Soner Taş önemli açıklamalarda bulundu. Taş, bu tür eğitimlerin personelin moral ve motivasyonunu artırmak için kritik olduğunu vurguladı. Yapılan eğitimlerle hem bilinçlendirme hem de profesyonel davranışın desteklendiğini ifade etti.

Eğitim Programının İçeriği

Programda, psikoterapist Yavuz Aktepe, öfke kontrolü ve stres yönetimi dersleri verirken, iş yeri hekimi Zeynep Nur Karataş ve iş sağlığı güvenliği uzmanı Tuğçe Demir katılımcılara farklı alanlarda bilgiler sundu.

Stres Yönetimi Eğitiminin Önemi

Dr. Taş, yoğun iş temposunun getirdiği stresin üstesinden gelmek için bu eğitimlerin büyük fayda sağladığını dile getirdi. "Stres yönetimini daha iyi bir şekilde gerçekleştirmek için bu tür eğitimler planlıyoruz," dedi. Ayrıca personelin moral geceleri ve tiyatro etkinlikleriyle desteklenebileceğini belirtti.

Başarılı Çalışanlar Ödüllendirildi

Eğitim programı, kent genelinde başarılı 112 Acil Sağlık personeline belge verilerek sonuçlandı. Eğitimler, özellikle mutlu bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla devam edecek.

Erzurum'da, 112 Acil Sağlık ekiplerine öfke kontrolü ve stres yönetimi ile iş sağlığı ve güvenliği...

Erzurum'da, 112 Acil Sağlık ekiplerine öfke kontrolü ve stres yönetimi ile iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verildi.

Erzurum'da, 112 Acil Sağlık ekiplerine öfke kontrolü ve stres yönetimi ile iş sağlığı ve güvenliği...

Erzurum'da, 112 Acil Sağlık ekiplerine öfke kontrolü ve stres yönetimi ile iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verildi.

Erzurum'da, 112 Acil Sağlık ekiplerine öfke kontrolü ve stres yönetimi ile iş sağlığı ve güvenliği...

Erzurum'da, 112 Acil Sağlık ekiplerine öfke kontrolü ve stres yönetimi ile iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verildi.

Erzurum'da, 112 Acil Sağlık ekiplerine öfke kontrolü ve stres yönetimi ile iş sağlığı ve güvenliği...

Erzurum'da, 112 Acil Sağlık ekiplerine öfke kontrolü ve stres yönetimi ile iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verildi.

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